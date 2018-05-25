Bayburt’u tarihi dokusuyla tekrar buluşturmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu minvalde Karasakal Mahallesinde bulunan tarihi Bayburt evinin restorasyonunu gerçekleştiren Bayburt Belediyesi Semerciler Caddesinde de Sokak Sağlıklaştırması projesine başladı.
Gerçekleştirdiği yol ve kaldırım yapım çalışmalarıyla birçok caddenin çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi bu örnek caddelerin yeni haliyle uyuşmayan nitelikteki binaların dış cephelerini giydiriyor. Bayburt’un tarihi dokusuna uygun şekilde giydirme yapılacak olan Semerciler Caddesindeki binaların dış cepheleri projeyle bambaşka bir çehreye bürünüyor.
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