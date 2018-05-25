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Sokak Sağlıklaştırması Projesi Başladı

Bayburt’u tarihi dokusuyla tekrar buluşturmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu minvalde Karasakal Mahallesinde bulunan tarihi Bayburt evinin restorasyonunu gerçekleştiren Bayburt Belediyesi Semerciler Caddesinde de Sokak Sağlıklaştırması projesine başladı.

Sokak Sağlıklaştırması Projesi Başladı
25 Mayıs 2018 Cuma 16:33

Gerçekleştirdiği yol ve kaldırım yapım çalışmalarıyla birçok caddenin çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi bu örnek caddelerin yeni haliyle uyuşmayan nitelikteki binaların dış cephelerini giydiriyor. Bayburt’un tarihi dokusuna uygun şekilde giydirme yapılacak olan Semerciler Caddesindeki binaların dış cepheleri projeyle bambaşka bir çehreye bürünüyor.  

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