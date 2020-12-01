SOKA ÇIKMA KISITLAMALARI BAŞLADI,İŞYERLERİ KAÇA KADAR AÇIK

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderdi Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilerek, bugün itibariyle uygulamaya koyuldu.

Türkiye, tüm dünyayı saran koronavirüse karşı aldığı tedbirleri sıklaştırma uygulamalarını sürdürüyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yönelik önlemleri açıkladığı görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğiyle "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu yeni genelgeyi paylaştı.

KISITLAMA GENELGESİNİN MADDELERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelgesiyle birlikte;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İLK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BUGÜN (SALI) BAŞLAYACAK

Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00’de başlayıp çarşamba sabah 05.00’te bitecek.

HAFTA SONU MARKETLER 10:00 17:00 ARASI HİZMET VEREBİLECEK

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORANLAR CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ SADECE PAKET SERVİS

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

TÜM İŞ YERLERİ HAFTA İÇİ 20:00'DE KAPANACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20:00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZNE TABİ OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

YÜZME HAVUZU, HAMAM VE MASAJ SALONU FAALİYETLERİ DURDURULACAK

Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

AVM, CADDE VE SEMT PAZARLARINDAKİ MÜŞTERİ SAYILARI KISITLANACAK

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

İDDİA BAYİLERİNDE İÇERİYE MÜŞTERİ KABUL EDİLMEYECEK

Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.

CENAZE NAMAZLARI

Cenaze namazları vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak.

EVLERDE BİR ARAYA GELİNMEYECEK

Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek.