SODES, Bayburt'ta 10 projeye destek verdi

Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen Sosyal Destek Programı (SODES) projeleri için imza töreni düzenlendi.

Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen Sosyal Destek Programı (SODES) projeleri için imza töreni düzenlendi. Öğretmen Evi'nde düzenlenen imza töreninde projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, SODES’in Kalkınma Bakanlığı onayı ile İllerde Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen insan odaklı ve proje temelli bir program olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, Bayburt’ta 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlanan program kapsamında bugüne kadar 15 Milyon TL’lik ödeneğin Bayburt'a kazandırıldığını bildirerek, “SODES projeleri istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılımlarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgemizdeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Proje kapsamı itibariyle bir çok bileşeni de beraberinde getirmektedir. İstihdam bileşeni, sosyal bileşen, kültür, sanat ve spor bileşenleri olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandıracağımız bu projeler, toplumumuzda dezavantajlı kesim olarak tabir edilen yaşlılar, engelliler, yoksulluk çeken kesimler, kadınlar ve çocuklar için yeni ve çok önemli imkanlar sunmakta, SODES kapsamında uygulanan projeler bahse konu bu imkanlara kavuşmalarına yardımcı olmaktadır.” dedi. Vali Pehlivan, program kapsamında ilgili Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen projelerin uygulanmasına 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle başlanacağını aktararak, “Bu dönem ilimizde 2’si kültür, sanat ve spor, 3’ü istihdam ve 5’i sosyal içerme olmak üzere toplam 10 proje için Kalkınma Bakanlığımız tarafından 1,3 Milyon liralık ödenek aktarılmış durumda. Bu projelerin 6'sı Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza, 3'ü Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, 1'i ise Bayburt Üniversitemize aittir.

Proje koordinasyon birimimiz programın idari ve mali denetimi noktasında uygulanacak projelerin takibini gerçekleştirerek sizlere hem destek olacak hem de ihtiyaç görünen noktalarda katkılarını sunacaktır. Bu süreci iyi takip ederek, ilgili kişi ve kurumlarımızla irtibat halinde uygulayacağımız bu projelerin başta ilimiz olmak üzere, ülkemiz ve toplumumuza hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle ilimizin kalkınması ve gelişmesi adına bizlerden desteğini esirgemeyen ilgili Bakanlıklarımıza, bu konuda proje hazırlamak suretiyle katkı sunan resmi veya özel bütün kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bayburt Valiliği koordinasyonunda yürütülecek projeler için Vali Ali Hamza Pehlivan ile proje sahipleri arasında sözleşmeler imzalandı. Törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, proje sahibi kamu kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kalkınma Bakanlığı’nca desteklenmesi uygun görülen projeler ise şu şekilde;

YAŞLI YAŞAM MERKEZİ - BAYBURT MEMNUNE EVSEN HUZUREVİ YAŞLILARI KOR. DERNEĞİ BAKIRI İŞLE GELECEĞİNİ DÜŞLE - DEMİRÖZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖYÜN EN ÇOCUK HALİ - BAYBURT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GERİATRİK VE YATALAK HASTA DESTEK PROJESİ - BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SODES’LE BİR KAPI ARALADIK - TUZCUZADE MAH. SOSYAL YARD. VE DAY. DERNEĞİ KÜLTÜRÜN LEZZETİ - BAKSI KÜLTÜR VE SANAT VAKFI ALTIN BİLEZİĞİM ELİMDE - BAYBURT M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU HÜNERLİ ELLER GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR - BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT’TA SANAT RÜZGARI - BAYBURT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİĞE YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR - BAYBURT İL MÜFTÜLÜĞÜ