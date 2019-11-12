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SMS kampanyasına protokolden destek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ekonomik sıkıntılara çare aranırken, kulüp tarafından başlatılan SMS kampanyasına protokol üyelerinden destek geldi.

SMS kampanyasına protokolden destek
12 Kasım 2019 Salı 10:20

Bu yıl ilk kez katıldığı 2. Lig’de son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı galibiyetlerle gururlandıran Bayburt Özel İdare Spor ekonomik olarak ise büyük sıkıntılar yaşıyor.

 Bu kapsamda kulübe destek sağlamak ve başarısına ortak olmak amacıyla başlatılan SMS kampanyasına vatandaşların “Bağış” yazıp 6990’a kısa mesaj göndererek destek olması bekleniyor. ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde bir araya gelen protokol üyeleri de kampanyaya dikkat çekmek amacıyla kısa mesaj göndererek takımlarının yanında olduklarını gösterdiler.

 Sizler de “Bağış” yazıp 6990’a kısa mesaj göndererek, ligde fırtınalar estiren şehrinizin takımına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz.

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