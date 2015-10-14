Türkiye'nin en büyük yerel ürün organizasyonu olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin marka değeri taşıyan yöresel ürünleri tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ve Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) organizasyonunda “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganı ile bu yıl 6.’sı düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılış törenine; Antalya Valisi Muammer Türker, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve sektör temsilcileri katıldı.



Türkiye'nin birçok ilinden oda, borsa ve kalkınma ajansları başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve özel firmalardan oluşan YÖREX, bu yıl 158 stantta yurdumuzun dört bir yanından 388 katılımcıyı ağırladı. Bunlar arasında 101 oda ve borsa, 11 Kalkınma Ajansı, 52 farklı kurum ve 224 firma yer aldı.

BÖLGE STANDI VE YÖRESEL ÜRÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen YÖREX Fuarı’nda; KUDAKA ve bölge Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım stantları da yer aldı. Fuarın açılış programının ardından stantları gezen AB eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet KUDAKA bölge standını ziyaret ederek yöresel ürünler ve Ajansın tanıtım çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Bölge standında; Erzurum, Erzincan, Bayburt’tan katılan STK ve yerel firmalar tarafından bölgenin geleneksel gıda ve el sanatları ürünleri sergilendi. Bakır işlemesi ürünlerinden ehrama, yöresel lezzetlerden Oltu taşına kadar birçok ürünün sergilendiği stantta, misafirlere çeşitli ikramlar yapılarak bölgenin marka değeri taşıyan yöresel değerleri tanıtıldı. Bölgenin coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünleri özel bir stantta sergilendi.

Fuar süresince KUDAKA tarafından hazırlanan Erzurum-Erzincan-Bayburt’a ait gezi rehberleri, tanıtım dokümanları ve görseller ile bölgeye ait yöresel ürünler bölge standını ziyaret eden katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.















