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Sivas Valiliğine Hemşerimiz Salih Ayhan atandı

Sivas Valiliğine Hemşerimiz Salih Ayhan atandı
27 Ekim 2018 Cumartesi 10:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliği'ne atandı. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan da Sivas Valiliği'ne atandı.


1976'da Bayburt'ta Salih Ayhan, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Ayhan mesleki hayatına, 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Londra'da dokuz ay dil eğitimi aldı.


 

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