Sırataşlar (Çemçül) Derneği Yani Dernek açılışını yaptı

Bayburt İli Aydıntepe İlçesi Sırataşlar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ‘nin açılışı 13 Mart Pazar günü yoğun protokol katılımı gerçekleşti.

Bayburt İli Aydıntepe İlçesi Sırataşlar Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Sami Bayram’ın ev sahipliğinde yapılan açılışa, İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Hulusi Şentürk, Osman Boyraz, Hurşit Yıldırım, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin , Pendik Kaymakamı Osman Tunç, Kaynarca Kaymakamı Kemal Şahin, Pendik Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Pendik Belediye Başkan Yardımcıları Izzet öztop, Vahap Dogan, Ramazan Öztürk, Marmara Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül, Kaynarca Kızılay Başkanı Eşref Şeneroğlu, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Oldukça kullanışlı bir şekilde dizayn edilen dernek merkezinde, konferans salonu, yönetim odası, mescid ve toplanı salonu bulunuyor.Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Sami Bayram, 350 hane üyenin olduğunu belirterek,güzel işlere imza atacaklarını kaydetti ve derneğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin Pendik’te sosyal hayatın çok güçlü olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasına şu şekilde devam etti; Tabi başarılarında sıkıntılarında destek olmak lazım, Bizde Pendik’te nerde hayırlı hizmet varsa onun yanında olmanın gayreti içersindeyiz. “ dedi.Kaymakam Osman Tunç ise Pendik’te çok Bayburtlu olduğuna dikkat çekerek, Buraya göre düşünürsek Türkiye’yi bilmesek herhalde Türkiye’nin en büyük il’i Bayburt, en az 3, 5 milyon nüfusu vardır deriz” dedi. Bayburtluların bulundukları yere güzellik katığını da dile getiren Tunç, inanıyorum ki problemsiz olumlu katkılar sağlayacak bir dernek olacaktır. Derneğin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.Bölge Milletvekilleri Erol Kaya ve Osman Boyraz’da derneğin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek, Derneklerin hayır ve hasenat işlerinin bolca yapıldığını bu dernekte de hayırlı işlere yapacaklarına inandıklarını dile getirdiler.Bu konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek açılışa katılan misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.Haber : Yusuf SARAY