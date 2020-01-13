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Sırakayalar Şelesi dondu ortaya muhteşem güzellik çıktı..

Bayburt,Sırakayalar (Çıtanos)Şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu.

Sırakayalar Şelesi dondu ortaya muhteşem güzellik çıktı..
13 Ocak 2020 Pazartesi 18:19

Kopuz Deresi üzerin yirmi  metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelale, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor.

Yaklaşık yirmi  metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntüler  oluşturuyor.

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