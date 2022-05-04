Silletto Ödülü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde Sergilenmeye Başladı

Avrupa Müze Forumu tarafından 2021 Yılı Silletto Ödülü’ne değer görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, düzenlenen törenle ödülünü sergiye açtı. Silletto Vakfının geleneği yaşatmaya yönelik destekleriyle Avrupa Müze Forumu’nca dağıtılan ödül, kazanan kuruluş tarafından bir yıl boyunca sergileme hakkını elinde bulunduruyor. Büyük Britanyalı tasarımcı Archibald Knox tarafından “Kalaylı Sepet” tasarımı dünyada Silletto Ödülü olarak tanınıyor.

BAYBURTGÜNDEM- Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde düzenlenen törenle Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü sergiye açıldı.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, ayrı bir heyecan içinde olduklarını ve geçen yıl büyük bir başarıya imza atarak Avrupa’da ses getiren ödülü Müze Kurucusu Kenan Yavuz ile eşinin önemli katkılarıyla Bayburt’a kazandırdıklarını belirtti.

Ödülün, Yavuz çiftinin Bayburt’a ve Anadolu kültürüne olan sevdalarının bir sonucu olduğuna işaret eden Vali Epcim, “Manevi değeri çok büyük bir ödül. Avrupa’da çoğu şehrin bu ödülün peşinde koştuğunu bilmek gerekir. Bayburt adına çok büyük bir başarıdır. Ülkemiz adına çok büyük bir başarıdır.” diye konuştu.

Pandemi sürecinin ardından kültür turizminin büyüyeceğini düşündüklerini anlatan Vali Epcim, Bayburt’un bu pastadan çok daha fazla pay alacağına inandığını bildirdi.

Bayburt’un Anadolu Kültürü’nün çok önemli bir nüvesi olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, şunları söyledi: “Bu notkada Bayburt’un dünya kültür turizmine kazandıracağı çok şey var. Biz buna inanıyoruz. Şu an itibariyle tüm Türkiye’ye bildirmek istediğim bir konu var; Avrupa Müze Forumu tarafından iki adet müze ödülüyle ödüllendirilmiş Türkiye’deki tek şehiriz. Hatta benim tespitlerime göre Avrupa’da da aynı ilde bu ödülü alan başka bir şehir yok. Onun için Baksı Müzemizle de, Kenan Yavuz Etnografya Müzemizle de çok gurur duyuyoruz.”

Vali Epcim, şehir merkezinde çok önemli bir müzenin daha çalışmalarını yaptıklarını, Bayburt Belediyesi’nin de ayrıca müzecilik alanında bazı çalışmaları olacağını bildirdi. Yaz ayları içerisinde Bayburt’un şehir müzesine kavuşacağını açıklayan Vali Epcim, “Bunlar çok önemli gelişmelerdir. Biz de yaklaşık iki yıldır bu sürecin içerisinde çok yoğun çalışma gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Epcim, ödülün Bayburt’a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz ise törene katılanlara teşekkür etti. Ödülün Dublin’nden Bayburt’a getirildiğini anlatan Yavuz kendilerinden önce ödülü kazanan kuruluşun 14 Henrietta Street Müzesi olduğunu söyledi. Ödülün her yıl sergilenmek üzere kazanan kuruluşa verildiği bilgisini paylaşan Yavuz, “Manevi anlamı çok yüksek, 200 yıllık bir sepet. Boyutu belki küçük ama manevi değeri çok yüksek. Dünyada kültür mirası alanında en değerli ödül. Kültür mirasını görünür kılmak ve yerel halkla hareket ederek, çevresiyle, doğasıyla, kültürüyle bütünleşme noktasında başarılı çalışmalarımız nedeniyle bu ödülü kazanmıştık.” ifadelerini kullandı.

Yavuz, ödülü önümüzdeki günlerde Estonya’da düzenlenecek törenle 2022 yılı kazananına vereceklerini ve daha önce ödül alan tüm müzelerin katılacağı törende Bayburt’u anlatma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Yavuz, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini yaşatma gayretinde olduklarına vurgu yaptı.

Törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de müze kurucusu Kenan Yavuz’a tebriklerini iletti.

Tören ödülün sergi salonuna yerleştirilmesiyle sona erdi. Törenin ardından Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Müze Kurucusu Kenan Yavuz günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene ayrıca Hanımefendi Büşra Epcim, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile eşi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.