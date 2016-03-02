SİLAH TİCARETİNE DARBE !!!

Bayburt Emniyeti Kaçakçılara göz açtırmadı...

Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaklaşık 4 aydır sürdürülen Projeli Çalışma neticesinde C.Savcısının talimatları doğrultusunda 01.03.2016 tarihinde İlimizde ve Konya, Gümüşhane, Erzurum, İstanbul, Giresun, Trabzon ve Ankara illerininde olduğu toplam 35 adreste eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında ve operasyon sürecinde toplamda;

23 adet ruhsatsız silah,

26 adet şarjör,

374 adet çeşitli ebatlarda mermi,

11 adet ruhsatsız tüfek,

180 adet av tüfeği fişeği,

5 adet tadilat amaçlı bulundurulduğu değerlendirilen kurusıkı silah,

18 adet mermi çekirdeği,

2 adet silah gövdesi,

1 adet silah sürgüsü,

Çok sayıda silah yapımı, tadilatı ve tamiratında kullanılan yay, silah horozu, iğne vb. materyal,

1 adet sahte kimlik,

2 adet Arapça yazılı tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabe,

3 adet bıçak, ,

1 adet silah dürbünü,

1adet muşta, ele geçirilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla kararlı mücadelemiz devam edecektir.Operasyon kapsamındayakalanmış olup, yakalanan şüpheliler ile ilgili tahkikat süreci devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.