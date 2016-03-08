SİLAH TACİRLERİNİN 9 ‘U TUTUKLANDI.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiş şüpheliler Bayburt Adliyesinde hakim karşısına çıkarılanlardan 9’u tutuklandı.

SİLAH TACİRLERİNİN 9 ‘U TUTUKLANDI.
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü, (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da;
“ Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında;
İnsan hayatını tehlikeye düşürebilecek ateşli silahların ilimizde illegal satışının önüne geçmek ve istenmeyen asayişe müessir olayların önlenmesi amacıyla yaklaşık 4 aydır sürdürülen Projeli Çalışma neticesinde,
01.03.2016 tarihinde İlimizde ve Konya, Gümüşhane, Erzurum, İstanbul, Giresun, Trabzon ve Ankara illerinin de olduğu toplam 8 ilde, toplam 150 polisin görev aldığı, 35 adreste eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında, ilimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçu işleyen 39 şüpheli yakalanmış olup,
Operasyon kapsamında yakalanan 39 şüpheliden, 17 şüpheli gözaltına alınmış olup, H.Ö ve E.A isimli şüpheliler Bayburt Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerine müteakiben serbest bırakılarak, L.K, Ö.P,M.K, S.S,E.A,M.K 6 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiş olup,
E.Ö, M.S, F.E, A.V.A, H.A, H.İ.D, E.A. M.D, A.M. isimli toplam 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. “

Etiketler; #SİLAH TACİRLERİN
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Savaş MERCİMEK - 10 ay önce
Toplumun huzurunu bozmaya,suç şebekelerine yönelik yapılan başarılı operasyonlara imza atan,Emniyet teşkilatı kızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.
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