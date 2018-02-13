SGK İl müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bayburt İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere SGK Bayburt İl Müdürlüğü’ne giden Vali Pehlivan, SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu tarafından karşılandı. Kurum çalışmaları hakkında İl Müdürü ve personelden bilgiler alarak birimleri dolaşan Vali Pehlivan, tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, vatandaşların iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi hususunda çalışanların azami hassasiyet göstermelerini isteyerek kurum personeline işlerinde başarılar diledi.

Kurum içerisindeki incelemelerinin ardından SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu’ndan yürütülen iş ve işlemler hakkında brifing alan Vali Pehlivan ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında SGK İL Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, İl Müdür Yardımcısı Nihat Kaya ve Kadir Ercan eşlik etti.