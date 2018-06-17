GK DÖNER BAHÇEŞEHİR’DE AÇILDI Bayburtlu işadamı Şeref Yazoğlu yeni mekanını İstanbul Bahçeşehirde açtı.

Bayburtlu İşadamı Şeref Yazoğlu GK Döner ,İskender salonunu İstanbul Bahçeşehir Avni Akyol bulvarın 2. Kısımda müşterilerin hizmetine açtı.

Açılışa çok sayıda işadamı,Sanat,Siyaset ve Spor dünyasından bir çok ünlü katıldı.Sanat Dünyasından Sinema Sanatçısı Aydemir Akbaş,Şafak Sezer,Kürşat Taner Biçici,Mimar Murat Uzan,Spor Camiasından Gökselin Köksal,Mahmut Tekdemir,Basketbolcu Furkan Aldemir,Murat Kaçan,STK Temsilcilerimizden Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ve Yönetimi,Köy Dernek Başkanları İşadamlarından Gökhan Saral,Hamit Türk,Bünyamin Yazoğlu,Oktay Türk,Sedat Gülbaran,Alaattin Koral,Yusuf Cevahiroğlu,Zülkarni Daştan,Cevat Köse ve çok sayıda işadamının katılımıyla gerçekleşti.

Yazoğlu Bahçe şehirde açılan GK Döner ,İskender salonu Bahçehirin en mütena yerinde Geniş bir salondan oluşan Nefis bir mekanı Bahçeşehir’e kazandırdı.