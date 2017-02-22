SEMERKAND VAKFINDAN REKTÖR COŞKUN’A ZİYARET

Semerkand Vakfı Bayburt Şubesi başkanı Abdullah ŞAĞBAN ve vakfın üyelerinden Osman ÖZYURT, 17 Şubat 2017 tarihinde, Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’u ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fatih YALÇIN’ın da hazır bulunduğu ziyarette Semerkand Vakfı Bayburt Şubesi başkanı Abdullah ŞAĞBAN, rektör COŞKUN’a görevinde başarılar diledi.

Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennileri için konuklarına teşekkür etti.

