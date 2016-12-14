Şehitlerimiz dualarla anıldı

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen polislerimiz ve vatan uğruna canını seve seve veren tüm şehitlerimiz için mevlidi şerif okutuldu

Şehitlerimiz dualarla anıldı
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DERNEK BİNASINDA MEVLİDİ ŞERİF OKUTULDU
Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, şehitlerimizi dualarla andı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz, Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynana müsabaka sonrası yapılan alçak terör saldırısındaki şehitlerimiz ve vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimiz için dernek binasında mevlidi şerif okutuldu. Organizasyona Atakum Eski Belediye Başkanı Adem Bektaş, Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Seven, İlkadım Muhtarlar Başkanı Mustafa Öztürk, Havzalılar Derneği Başkanı Harun Savaş, Gümüşhane Kabaktepe Derneği Başkanı Erdal Dinç ve dernek üyeleri katıldı.
 
MİLLETİMİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ
Vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve beraberliğine, Vatanımızın ve Milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşı hain emeller içine bulunanlar asla ve asla cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle vatanı uğruna canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuzlar yaşatmasın. Allah’ım bir daha terör olaylarını bizlere göstermesin.  Hep beraber ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıkmalıyız” dedi. 

 
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