Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü etkinliklerinde ilk günkü programların son ayağını oluşturan Şehitlere Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye Başkanımız Mete Memiş, Garnizon Komutanı İbrahim Ayhan Vural, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt Kültür ve Yardım derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, Belediye Başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş Sılakent önünden başlayıp Şehit Osman Tepesindeki Bayburt Şehitliğinde noktalandı.

Şehitlikteki temsili mezarlara karanfil bırakılmasının ardından Belediye Başkanımız Mete Memiş kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkanımız Memiş konuşmasındaBayburt’un bu topraklar için kan lazım olduğunda kan, can lazım olduğunda can veren bu toprakları vatan yapmak için bu topraklarda bayrağımızın ebediyen dalgalanması için canını seve seve veren insanların yurdu olduğunu belirtti. Sözlerinin sonunda merhum Mehmet Akif’in dizelerine de yer veren Belediye Başkanımız şunları ifade etti:Merhum Mehmet Akif diyor ya: Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. Merhum burada aslında şehitlerimiz için bir mesaj veriyor. Bu şehitlerin bize ihtiyacı yok bizim onlara ihtiyacımız var. Şehit kardeşlerimiz o mübarek insanlar haklarını bize helal etsinler. İnşallah onların bize vatan olarak bıraktıkları bu topraklarda bizde bizden sonrakilere bu toprakların vatan olarak kalması adına yapılması gereken her şeyi yapacağız.Konuşmanın ardından müftülük görevlilerince Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra Bayburt Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Nasrullah Bilgin’nin yaptırdığı dua ile ilk gün etkinlikleri sona erdi.