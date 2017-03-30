Bayburt’ta şehit yakınları ve gaziler Mehmetçikle öğlen yemeğinde buluşarak aynı karavanadan yemek yedi.

Bayburt Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Davut Balibaşa’nın daveti üzerine Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı H. Haluk Akkoyunlu ve dernek üyeleri, Bayburt’ta vatani görevini yapan Mehmetçikle öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası’nda askerlerle birlikte şehit yakınları ve gaziler, aynı karavanadan öğlen yemeğini yerken sohbet ettiler. Asker ocağında bulunmaları dolayısıyla heyecanlanmaları ve duygulanmaları gözlerden kaçmayan Bayburtlu şehit yakınları ve gaziler, vatani görevini sürdüren askerlerle yakından ilgilendi.

Yemekten sonra makamında şehit yakınlarını ve gazileri makamında ağırlayan Garnizon Komutanı Kur. Alb. Balibaşa, onlara ikramlarda bulundu. Davetine icabet ettikleri için şehit yakınları ve gazilere teşekkür eden Balibaşa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Makamında Şehit Ailelerini ve Gazileri ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Balibaşa, ziyaretçileriyle tek tek ilgilendi ve onların sorunlarını dinledi.

“15 Temmuz, Bizi Askerimize Daha Çok Yakınlaştırdı”

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı H.Haluk Akkoyunlu ise, “Bu güzel ve bir o kadar da anlamlı yemek daveti ile bizleri Mehmetçik ile buluşturan, askerliğimizi hatırlatan ve duygulu anlar yaşatan Garnizon Komutanımıza çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, sivil halk ile asker arasında bir kopukluk, bir soğukluk oluşturmaya çalışan art niyetliler asla emellerine ulaşamayacaklardır. Burası Peygamber ocağımızdır ve bizim her şeyimizdir. Bizler Şehit Aileleri ve Gaziler olarak her zaman vatanımızın bölünmez bütünlüğünün teminatı olan askerimiz ile gurur duyduğumuzu, Cennet vatanımızın bekası için seve seve canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre daha sohbet eden Tankçı Kurmay Albay Davut Balibaşa, karargâh binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.