15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Hanımefendi Yıldız Pehlivan’ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Vali Pehlivan ile Hanımefendi Öğretmen Evi’nde düzenlenen yemeğe katılmak üzere gelen davetlileri kapıda karşıladı. Yemek öncesi masaları dolaşan Vali Pehlivan davetlilerle sohbet etti.

Vali Pehlivan programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un Türk Milleti’nin yeniden şahlanışının yıl dönümü olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “15 Temmuz Türk Milleti’ni yıkmaya, diz çöktürmeye yönelik güç birliği yapmış şer odaklarına, hain ve alçak FETÖ örgütüne karşı milletimizin verdiği başarılı mücadelenin yıl dönümüdür. Tarihimizde pek çok dönüm noktaları var. Bu dönüm noktaları milletimizin ve devletimizin karşısında olanlar için yıkıma yönelik emeller içerirken, bizler için adeta yeniden doğup, yeniden yeşerip tarih sahnesindeki yolumuza daha güçlü bir şekilde devam etmemize vesile olmuştur.” dedi.

Vali Pehlivan Türk Milleti’nin zorlu bedeller ödeyerek yoluna devam ettiğini ve 15 Temmuz’un da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk Milleti’nin arkasına bakmadan sokaklara çıktığını ifade eden Vali Pehlivan, “Nitekim; 15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Aziz Milletimizin kıymetli evlatları hiç tereddüt etmeden ve ardına bakmadan abdestini alıp kendisini sokaklara attı. 15 Temmuz’da 248 şehidimiz, 2196 gazimiz oldu. Binlerce insanımız sokaklarda, meydanlardaydı. Gazi olan milletimiz topyekun bu unvanı bir kez daha kazanmış oldu. Alçak darbecilere karşı göğsünü siper eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, hürmetle ve rahmetle yad ediyoruz. Bu günlerde yapılacak en anlamlı davranış elbetteki şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz için dua etmek olsa gerek. Bununla birlikte yaşananların idrak etmek,unutmamak,unutturmamak Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda yanı başımızdaki Kop Dağı’nda, 15 Temmuz’da tezahür eden o ruhun kaybolmaması için inanç tazelemek ve bu ruhu, bu inançlı, kararlı ve asil duruşu gelecek nesillerimize aktarmak bugünleri daha da anlamlı kılacaktır.” diye konuştu.

Türk Milleti’nin güçlü adımlarla yoluna devam edeceğine vurgu yapan Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Milletimiz ve devletimiz çok güçlü ve inşallah yarınlarda da güçlü olmaya devam edecek. Sözlerimi tamamlarken şunu ifade etmek istiyorum; bilelim ki; 15 Temmuz 2016’da yaşanan hadise sadece Türk Milleti ve devletine yönelik bir kalkışma değildi. Tarih boyunca Müslümanların; özellikle de mazlumların umudu olan milletimiz ve devletimizin hükmü şahsında bütün Müslüman alemine yönelik bir saldırıydı. Bunun için bizim çok dik durmamız gerekiyordu; dik durduk, inşallah yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz. Hem kendi milletimizi ve devletimizi Allah’ın izniyle hep birlikte payidar kılacağız hem de gözü ve gönlü bizde olan toplumlara,gönül coğrafyamıza da umut ışığı olmaya devam edeceğiz.”

Konuşmasının son bölümünü şehit ve gazilere ayıran Vali Pehlivan, “Ben burada olan siz saygı değer şehit ailelerimizin, gazilerimizin şahsında başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere dünden bugüne bu topraklarda mücadele edip kanını ve canını feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah onlara rahmet eylesin. Ebediyete irtihal eden gazilerimizi de yine rahmetle yad ediyorum. Hayatta olanlara burada gazilerimizin şahsında sağlık ve afiyetler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mete Memiş ile eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.