Şehit polis Serkan Saka’nın ismi Kur’an kursunda yaşayacak

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Zahit Mahallesi Çoruh Evler mevkiinde bulunan Hz. Ömer Cami altında bulunan mahalle odasının bir bölümünde Kur’an Kursu açılışı gerçekleştirildi.

2015 yılında göreve giderken bulunduğu aracın Muş’un Hasköy ilçesinde kaza yapması sonucu şehit düşen Özel Harekât Polisi Serkan Saka’nın isminin verildiği Kur’an Kursu’nun açılışına Vali Vekili Tamer Kılıç, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Şeref-il Mekân Bil Mekin

Açılış öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Mete Memiş, ‘’Güzel bir mekân emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ama biz biliyoruz ki bir mekân kıymetini o mekânın içindekilerden alır. Şere-fil mekân bil mekin. İnşallah bu güzel mekândan Bayburt’umuzun çok kıymetli çocukları, yarının gençleri olarak yetişecek. Gelecek günlerde de hem şehrimizin hem de ülkemizin çok kıymetli yöneticileri olacaktır. Ümidimiz ve umudumuz budur. Okumak, okumak, okumak… Bizim millet olarak en önemli meselelerimizden biridir’’ifadelerini kullandı.

Müftülüğümüzü Tebrik Ediyorum

Okumanın önemine vurgu yapan Başkan Memiş, ‘’İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak çok az okuduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu tür mekânlarla birlikte bu minik yavrularımız okumaya adımlarını atarlar. Ve bu geleneği anne babalarına, bizlere de sirayet ettirirler. Bizlerde bunu bu şekliyle devam ettiririz. Ben tekrar bu nezih ve güzel eğitim yuvasını şehrimize kazandıran başta dernek başkanımız olmak üzere derneğin bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. İl Müftülüğümüzü tebrik ediyorum. Bu mekânların sayıca çoğaltılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şehitlerimizin isimlerinin de yaşatılması adına önemli bir geleneği de başlattılar. Buda ayrıca sevindirici.’’ diye konuştu.