Emniyet Teşkilatının 171.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz kabri başında anıldı.

Şırnak İli İdil İlçesinde, 24.06.1994 günü Emniyet Müdürlüğü binasına bölücü örgüt mensupları tarafından yapılan taciz ateşi sonucu, 5 arkadaşıyla beraber şehit olan Polis Memuru Gürcan YAVUZ, 07.04.2016 Perşembe günü İlimiz Demirözü İlçesi Beşpınar Köyünde bulunan kabri başında anıldı.



Demirözü Kaymakamı Zihni YILDIZHAN ile Emniyet Müdürümüz İsa Bülent KAYA ve beraberindeki heyet daha sonra şehit Gürcan YAVUZ’un baba evini ziyaret ettiler.

