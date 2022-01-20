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Şehit Ömür Erbay, şahadetinin 6. yılında kabri başında dualarla anıldı

Şırnak’ta 2016 yılında PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Ömür Erbay, vefatının 6. yıl dönümünde Arpalı beldesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit Ömür Erbay, şahadetinin 6. yılında kabri başında dualarla anıldı
20 Ocak 2022 Perşembe 11:20

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma programında, şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. ŞAGDER Başkanı Selami Köksal’ın şehidin özgeçmişini okuduğu anma programına, Jandarma Alay Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Ayar, Jandarma ile Emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Anma programının ardından Şehit Polis Memuru Ömür Erbay ve tüm şehitler için Arpalı merkez camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Şehit Ömür Erbay, şahadetinin 6. yılında kabri başında dualarla anıldı
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