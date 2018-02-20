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ŞEHİT KADINLAR UNUTULMADI

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinleri tüm hızıyla devam ediyor.

ŞEHİT KADINLAR UNUTULMADI
20 Şubat 2018 Salı 16:33

Etkinlikler kapsamında Yukarıkırzı köyünde bulunan ve ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şahadet şerbetini içen kadınların onuruna geçtiğimiz yıl hizmete açılan Şehitler Kadınlar İffet Anıtı’da ziyaret edildi.

Müftülük görevlilerince Kur’an-ı Kerim okunması ve il müfütüsü Kemalettin Aksoy’un dua yaptırmasıyla başlayan Yukarıkırzı Köyündeki program tören komitesinin anıta çelenk sunması ve temsili mezarlara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan,  Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper,  İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri,  Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, il dışından gelen Bayburt dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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