Şehit kadınlar anıtı Yükseliyor

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şehit Kadınları Anıtı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bayburt’un Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Yukarı Kırzı Köyü’nde Ermeni mezaliminin acı hatırasını gelecek nesillere aktarmak ve şehitleri yad etmek için yapımına başlanan anıt inşaatında incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu’dan bilgiler aldı. İncelemeleri sırasında Mostar Köprüsü’nde gerçekleştirilen onarım çalışmalarına mesleki bilgi ve tecrübesiyle katkıda bulunan Şehit Kadınlar Anıtı’nın da yapımını üstlenen Taş Ustası Ömer Kırmızı ile bir süre sohbet eden Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, taşıdığı anlam nedeniyle anıtta özenli ve titiz bir çalışma yapılmasının önemine dikkat çekti. Bayburt Taşı’nın ince işçilikle elde edilecek örneklerinden biri olması beklenen anıtta Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bayburt ve civarında Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen mezalime ilişkin anlatımlı figürasyonlar ve bu mezalim sırasında Müslüman kadınların namusunu korumak için kendilerini içerisine attıkları su kuyuları da sergilenecek.​