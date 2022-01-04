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Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak, Arpalı'da anıldı

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği, Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak'ı andı.

Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak, Arpalı'da anıldı
04 Ocak 2022 Salı 16:26

BAYBURTGÜNDEM-  Irmak'ın şehadetinin 25. yılında kabri başında anma programı düzenlendi. Şehit Irmak'ın Arpalı Beldesinde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, bir konuşma yaptı.

Köksal, il genelindeki şehitlerin anma programlarını ŞAGDER olarak sürdüreceklerini belirterek, "Onları unutursak biz biteriz" dedi.   Şehidin özgeçmişini okuyan Selami Köksal, "Şehidimiz Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak 1968 yılında Bayburt'ta doğdu.

İlk ve ortaokulu Kütahya'da okuduktan sonra, 1981 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu'na girdi. Şırnak'ta görev yaparken, 1997 yılında Cudi dağında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yaralı askerinin yarasını sararken eşkıyanın açtığı ateş sonucu şehit oldu. Ruhu şad olsun" dedi.

 Şehidin kabri başındaki törenin ardından Arpalı Merkez camisinde Mevlid-i şerif okutuldu.  Anma programına, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ,Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, emniyet, jandarma, müftülük personelleri ile vatandaşlar katıldı.

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Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak, Arpalı'da anıldı
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