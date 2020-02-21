ŞEHİT BAŞKANIN KABRİNE ZİYARET

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Başkan Hafız Süleyman kabri başında anıldı.

1916-1918 yıları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt’tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Alb. Halil Murat Bilgiç, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Belediye Eski Başkanı Mete Memiş, kurum müdürleri ve stk temsilcileri katıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı.

Daha sonra Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan duanın ardından ziyaret sona erdi.