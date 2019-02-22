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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
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Şehit Başkan Kabri Başında Anıldı

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta 21 Şubat Kurtuluş Günü dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Şehit Başkan Kabri Başında Anıldı
22 Şubat 2019 Cuma 12:18

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan,  Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak,  kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

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