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Şehit Aileleri ve Gazilerden İYİ Partili Türkkan’a tepki

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği, şehit yakınına ağza alınmayacak sözler söyleyen İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.

Şehit Aileleri ve Gazilerden İYİ Partili Türkkan’a tepki
08 Kasım 2021 Pazartesi 10:25
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BAYBURTGÜNDEM-   ŞAGDER Başkanı Selami Köksal yaptığı yazılı basın açıklaması şöyle:

“05.11.2021 tarihinde PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in kardeşinin Bingöl’de verdiği tepki neticesinde, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. 

Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce Milletimiz asla unutmaz.

Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz.”

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