Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi..

Vali Ali Hamza Pehlivan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazileri yemekte ağırladı.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen yemeğe Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Ayvaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ali İbili, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Pehlivan yemeğin ardından yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerin varlığının kendilerini her zaman onurlandırdığını ifade ederek “Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Davetimize icabet edip soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum”dedi.