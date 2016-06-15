Şehir Parkı Göleti Elden Geçiriliyor

Bayburt’ta vatandaşlarımızın yaz aylarında gezmek ve dinlenmek için yoğun olarak tercih ettiği noktalardan olan Yeni Şehir Parkına ayrı bir güzellik katan gölet Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince elden geçiriliyor.

Şehir Parkı Göleti Elden Geçiriliyor
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1000 m²lik bir alana sahip olan göletin dibine beton dökülerek kirlenmesi önlenecek.  Bu minvalde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ilk olarak gölette bulunan suyun tahliyesi için sanat yapısı kurarak tahliyeyi gerçekleştirdi.  İlk önce göletin temiz kalması için gerekli çalışmaları tamamlayacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sonrada göletin ortasında vatandaşlarımızın oturup sohbet edebileceği kameriye yerleştirecek.
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