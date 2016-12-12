ŞEHİDİMİZİ BİNLERLE İSTANBULDAN UĞURLADIK

Beşiktaş'ta hain terör saldırısında şehit olan, Bayburtlu Polis Hamit Şahin dualarla son yolculuğuna binlerce kişiyle uğurladık.

Şehit Polisimiz Hamit Şahinin cenazesi İstanbul Güngören Yeşil Camide kılınan Öğle Namazının ardından Arnavutköy Mezarlığında toprağa verildi.

Yağmur altında kılınan Cenaze namazının ardından Binlerce kişi idam isteriz diye slogan attılar. Cenaze Namazı öncesi Süleyman soylu Şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.Şehidimiz için helallik istenmesinin ardından Şehide son görev yerine getirildi.

Törene Şehidin Ailesi, Köylüleri,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Maliye Bakanı Naci Ağbal,Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal,Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi ,Milletvekilleri,Belediye Başkanları ,Siyesi parti ve Sivil toplum örgütleri Başkanları Hemşerilerimiz ve halkımız katıldı.









