ŞEHİDİMİZİ BİNLERLE İSTANBULDAN UĞURLADIK

Beşiktaş'ta hain terör saldırısında şehit olan, Bayburtlu Polis Hamit Şahin dualarla son yolculuğuna binlerce kişiyle uğurladık.

ŞEHİDİMİZİ BİNLERLE İSTANBULDAN UĞURLADIK
Şehit Polis Hamit Şahine son görev
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Şehit Polisimiz  Hamit Şahinin cenazesi İstanbul Güngören Yeşil Camide kılınan Öğle Namazının ardından Arnavutköy  Mezarlığında toprağa verildi.
Yağmur altında kılınan Cenaze namazının ardından Binlerce  kişi  idam isteriz  diye slogan attılar. Cenaze Namazı öncesi Süleyman soylu Şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.Şehidimiz için helallik istenmesinin ardından Şehide son görev yerine getirildi.
Törene Şehidin Ailesi, Köylüleri,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Maliye Bakanı Naci Ağbal,Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal,Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi ,Milletvekilleri,Belediye Başkanları ,Siyesi parti ve Sivil toplum örgütleri Başkanları Hemşerilerimiz ve halkımız  katıldı.




 

Etiketler; #Şehit Polis Hamit Şahin
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