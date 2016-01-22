ŞEHİDİMİZİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI...

Operasyonda şehit düşen özel harekât polisi Erbay'ın naaşı, memleketi Bayburt'ta defnedildi Törene, Maliye Bakanı Ağbal da katıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekât polisi Ömür Erbay'ın cenazesi, memleketi Bayburt'ta toprağa verildi.

Şehidin, merkeze bağlı Arpalı beldesinin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Dikmetaş Camisi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Arpalı Merkez Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin babası Turgut, annesi Neşe, eşi Şeyma ve kardeşleri Zümra, Adem ve Kazım Erbay ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Gümüşhane Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Gümüşhane Emniyet Müdürü Orhan Kar, Bayburt Emniyet Müdür Vekili Mustafa Cevher,STK Temsilcileri ,Bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Erbay'ın tabutunun başına gelen annesi, babası ve kardeşleri gözyaşı dökerek, şehide ait fotoğrafı öptü. Şehidin kardeşi Kazım Erbay, törene ağabeyinin üniformasını giyerek katıldı. Şehidin gözyaşlarını tutamayan mesai arkadaşları, Erbay'ın kardeşlerini teselli etmeye çalıştı. Tören sırasında Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis, paltosunu çıkartarak şehidin babası Turgut Erbay'a giydirdi.

Bakan Ağbal ve protokol üyeleri, baba Turgut Erbay ve aile fertlerine taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy'un kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde polisler tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Yaklaşık 8 bin kişi, Bakan Ağbal ve protokol üyelerinin de katılımıyla cenaze aracının bulunduğu konvoy eşliğinde aile kabristanlığına hareket etti. Terör örgütünü lanetleyen sloganların atıldığı ve yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüş, Yukarı Kırzı köyü yolundaki aile kabristanlığında son buldu. Şehidin naaşı, Kur'an-ı Kerim okunması ve saygı atışı eşliğinde toprağa verildi.

Bakan Ağbal, şehidin tabutunun üzerindeki Türk bayrağını, eşinin soğuk iklim parkesini giyinen Şeyma Erbay'a teslim etti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iki gün önce teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan özel harekât polisi Ömür Erbay (29), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.























