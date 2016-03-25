Şehidimiz Bayburt’ta

Diyarbakır-Lice karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Türkoğlu'nun cenazesi, memleketi Bayburt'a getirildi

Şehidimiz Bayburt’ta
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Diyarbakır-Lice karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu'nun cenazesi memleketi Bayburt'a geldi.
Diyarbakır'daki törenin ardından Erzurum'dan kalkan askeri helikopterle Genç Osman Stadyumu'na getirilen Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda ambulansa taşındı. Türkoğlu'nun naaşı daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan, Türkoğlu'nun şehit olduğu haberini, Kaleardı Mahallesi İspir Yolu Caddesi'nde ikamet eden ailesine, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile askeri görevlilerin verdiği öğrenildi. 
Türkoğlu'nun şehit haberinin duyulmasının ardından ailenin yakınları ile komşuları eve gelerek taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit Türkoğlu'nun cenazesi, yarın Yakutiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Şehit Osman Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 




Etiketler; #Şehidimiz Bayburt’ta
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