Şehidimiz Bayburt’ta

Perşembe günü (yarın) Arpalı beldesinde öğlen namazına mütakip kılanacak olan cenaze namazının ardından Şehit Erbay ebediyete uğurlanacak.
Aynı gün saat 10.00 da Bayburt Belediyesi önünden Arpalı beldesine araçlar kaldırılacak.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Şehit düşen özel harekat polisi Ömür Erbay’ın Naaşı Bayburt’a getirildi. Erzurum’dan karayolu ile Bayburt’a getirilen Şehit Ömür Erbay’ın Naaşı 21 Bayburt Sanayi sitesinde karşılandı.
Perşembe günü (yarın) Arpalı beldesinde öğlen namazına mütakip kılanacak olan cenaze namazının ardından Şehit Erbay ebediyete uğurlanacak.
Aynı gün saat 10.00 da Bayburt Belediyesi önünden Arpalı beldesine araçlar kaldırılacak.