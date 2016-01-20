Şehidimiz Bayburt’ta

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Şehit düşen özel harekat polisi Ömür Erbay’ın Naaşı Bayburt’a getirildi. Erzurum’dan karayolu ile Bayburt’a getirilen Şehit Ömür Erbay’ın Naaşı 21 Bayburt Sanayi sitesinde karşılandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Bayburtlu özel harekat polisi Ömür Erbay için, önce Şırnak’ta daha sonra görev yeri olan Erzurum’da tören düzenlendi. Erzurum’dan yola çıkarılan Erbay’ın naaşı Bayburt’ şehir merkezi girişinde karşılandı ve Arpalı Beldesine götürüldü.

Perşembe günü (yarın) Arpalı beldesinde öğlen namazına mütakip kılanacak olan cenaze namazının ardından Şehit Erbay ebediyete uğurlanacak.

Aynı gün saat 10.00 da Bayburt Belediyesi önünden Arpalı beldesine araçlar kaldırılacak.







