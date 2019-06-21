İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Bayburt’tan İstanbul'a kısa süreli göç.

Bayburt’a giden yazlıkçılar,23Haziran İstanbul Yerel seçimleri için Bayburt’tan İstanbul’a demokrasi mücadelesi vermeye,oylarını kullanmaya gidiyorlar.

Kısa zaman önce Memlekete gelen İstanbul seçmeni kısa süreli tersine göçe başladı. Yenilenecek İstanbul seçimine iki gün kala vatandaşlar İstanbul’a hücum ediyor. İstanbul seçmeninin yanı sıra, barolar, meslek odaları, basın mensupları, tatilciler, sendika ve sivil toplum örgütleri seçimi yerinden izlemek için seferber oldu.

Türkiye genelinde bütün Partiler seferber oldu.Bayburt’tan genelde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili seçmenler İstanbul’a gidiyor.