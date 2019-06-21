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Seçmenler Bayburt’tan İstanbul’a akın ediyor..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Bayburt’tan İstanbul'a kısa süreli göç.

Seçmenler Bayburt’tan İstanbul’a akın ediyor..
21 Haziran 2019 Cuma 19:21

Bayburt’a giden yazlıkçılar,23Haziran İstanbul Yerel seçimleri için Bayburt’tan İstanbul’a demokrasi mücadelesi vermeye,oylarını kullanmaya gidiyorlar.

Kısa zaman önce Memlekete gelen İstanbul seçmeni kısa süreli tersine göçe başladı. Yenilenecek İstanbul seçimine iki gün kala vatandaşlar İstanbul’a hücum ediyor. İstanbul seçmeninin yanı sıra, barolar, meslek odaları, basın mensupları, tatilciler, sendika ve sivil toplum örgütleri seçimi yerinden izlemek için seferber oldu.

Türkiye genelinde bütün Partiler seferber oldu.Bayburt’tan genelde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili seçmenler İstanbul’a gidiyor.

Etiketler; #seçim göçü
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Misafir - 1 hafta önce
Rabbim Binali Beyin yar ve yardımcısı olsun.Tüm hemşehrilerimizi Cumhur ittifakı adayı,tecrübe ,liyakat sahibi Binali beye destek vermeye,sandığa gitmeye davet ediyorum...
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