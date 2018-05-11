İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Samsun’da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon Valileri, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Sahil Güvenlik Komutanı, İller İdaresi Genel Müdürü, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Seçimlere ilişkin güvenlik toplantıların üçüncüsünü Samsun’da gerçekleştirdiklerini belirtti. Gaziantep, İstanbul, Mardin ve Erzurum’da gerçekleştirilecek buluşmalarla toplantıların tamamlanacağını kaydeden Bakan Soylu, “Geçen yıl 16 Nisan referandumu öncesinde belirli bölgelerde toplantı gerçekleştirmiştik. Bu dönemde de bunun doğru olacağını düşündük. Temel olarak Türkiye’yi 7 bölge üzerinden ele aldık. Bugün 11 ilin temsilcileriyle buradayız. Gaziantep, İstanbul ve yarın da Mardin ile Erzurum’da gerçekleştireceğimiz buluşmalarla toplantıları tamamlayacağız. Her seçim ve dönemin karakteri ve psikolojisi birbirinden farklıdır. Daha önceki seçimler aynı sistemdeki rutine aitti. 24 Haziran seçimleri 16 Nisan referandumunda kararlaştırılan yeni sistemin ilk seçimi olacaktır. Hem hukuki hem de mahiyet olarak yeni kuralları olacaktır. Seçim halkın seçimidir. Bakanlık olarak bizim görevimiz halkın özgür iradesini herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermeden sandığa tecelli etmesini sağlamaktır. Tedbiri elden bırakmayacağız. Bu yüzden toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bir kongreye dahi gitsek, bütün kurallarını, ilkelerini tek tek okumak, bakmak ve kontrol etmek zorundayız.” dedi.

Bakan Soylu, yeni sistem kapsamında seçim kanununda bazı değişiklikler yapıldığını ve seçimde görev yapacak güvenlik güçlerine ilgili değişiklikler hakkında eğitimler verilmesi gerektiğini kaydetti. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla hassasiyetlere dikkat çeken Bakan Soylu, “Özellikle Ramazan’da miting ve seçim propagandasında, hassas kişilerin korunmasında ve okullardaki seçim kurullarında alınabilecek tüm güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir. İlgili kurumlarla sürekli irtibat halinde bulunulması gerekiyor. Tedbirler, oy verme bitim işleminden sonra merkeze gönderilmesine kadar devam etmelidir. Daha sonrasında da seçimi sabote edenleri engellemek için bölgenizdeki yöneticiler olarak tedbirli olmalısınız. Seçim kritik bir iştir. Vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansıtılmasının sabote edilmesine meydan vermemek işin esasıdır. Millet için en önemli gün seçim günüdür. Vatandaşların hür oylarını kullanması için gerekli hassasiyeti sağlamalıyız.” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı 532 bin personelin seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 24 Haziran’da görevleri başında olacağını hatırlatan Bakan Soylu, “Seçim günü bakanlığımızdaki kolluk birimlerinin bütün izinleri kaldırıldı. 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 korucumuzla birlikte toplam 532 bin personelimiz seçim günü görev başında olacaklar. Bütün güvenlik sistemlerimiz seçim günü anlık izleme yaparak güvenliği sağlayacak. Hassas kişilerin korunması, kritik yerlerin kullanılması ve enerji alt yapısına dair önem arz eden önemli yerlerin korunması için tam kapasite ile görev başında olacağız. Görev alacak personellere hizmet içi eğitim verilecek. Basın sürekli bilgilendirilecek. Seçim alışkanlığı ve güvenliği konusu demokrasimizin en başarılı olduğu konudur. ABD bile seçimi eline yüzüne bulaştırdı. Başkanları sürekli tartışır. Bizde pazar günü seçim yapılır, pazartesi gün ülke yoluna devam eder. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bugün Türkiye’de parlamento, demokrasi, demokratik sistem ayaktaysa halkın kullandığı özgür oyların seçim sonuçlarını tam tesis etmesindendir. Bu kadar saldırılara ve cereyanlara karşı Türkiye demokrasiyle ve oy kullanma hürriyetiyle ayaktadır. Bu konuda herkes büyük bir pratiğe sahip. 16 Nisan’da güvenlik güçlerimiz iyi bir sınav verdi. Bu başarıyı 24 Haziran’da tekrarlayacağız. Bütün arkadaşlarımız huzur ve kardeşlik içerisinde sandığa hür iradelerini yansıtacaktır. Bu seçimde kazanan demokrasi, ülkemiz ve milletimiz olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise seçimlerin bölge ve ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Sinop Valisi Hasan İpek, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, İller İdaresi Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bölge illerin İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri katıldı.