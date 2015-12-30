Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu Bayburt’ta

İstanbul Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Bisiklet Federasyonu İstanbul il temsilciliği tarafından düzenlenen “Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu” kapsamında bisiklet sporcuları İlimizi ziyaret ettiler.

26 Aralık 2015 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2016 tarihinde sona erecek ve toplam 1840 Km. yolda pedal çevirecek olan turun amacı, 1915 yılında Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90.000 şehidimize minnet borcunun ödenmesi ve gençlerimize tarih bilincini aşılamak üzere tarihi geçmişimize dikkat çekilmesini sağlamak olacaktır.

Bu kapsamda İlimizi ziyaret eden kafile başkanı, gözlemci antrenör ve sporculardan oluşan 15 kişilik kafileyi valilik girişinde Vali V. Abdulhamit Karaca karşıladı. Bir süre ilimizde dinlenecek olan kafile Erzurum’a hareket etmek üzere ilimizden ayrılacaklar.







