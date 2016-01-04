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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜLER

Sarıkamış Şehitlerine -22 derecede anma

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜLER
Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
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 Bayburt’ta 101. yılında Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve spor Bakanlığı öncülüğünde Sarıkamış Harekatı’nın 101. yılı nedeniyle Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı başlatılan Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Bayburt’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Bayburt Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Akşemsettin caddesinden (Üniversite arkasından) geçilerek, Cumhuriyet caddesinden devam eden yürüyüş hükümet meydanında tamamlandı.

Hükümet meydanında yapılan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuranı Kerim tilaveti ve dua ile devam eden yürüyüş, çay ve simit ikramıyla son buldu.

Yürüyüşe protokolün yanı sıra, Gençlik Merkezi kursiyerleri, üniversite kulüp temsilcileri, taraftar grupları, sivil toplum kuruluşları, üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ve halk iştirak etmiştir.

Bayburt Gençlik ve spor il müdürü Cengiz Karakaşoğlu hükümet meydanında günün anlam ve önemine ait bir konuşma yaptı.


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