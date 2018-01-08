Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı yürüyüşle anıldı

Bayburt'ta Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, "Sarıkamış şehitlerini Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar kent merkezinden Aslan Dağı Vilayet Ormanı'na kadar yürüdü.

Bayburt'ta, yürüyüş için Gençlik Merkezi önünde toplananlara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Şühedanın İzinde" yazılı ve Türk bayrağı işlenmiş bere ile atkı dağıtıldı. Vali Vekili Mutlu Almalı, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Bali Başa, Belediye Başkanı Mete Memiş, bazı kamu kurum temsilcileri ile öğrenciler, "Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak" yazılı pankartla Aslan Dağı Vilayet Ormanına yürüdü.



"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganların atıldığı yürüyüş, 3 bin metrelik güzergahta gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinde zaferler kadar acıların da büyük yer tuttuğunu söyledi. Sarıkamış'ta bıyığı yeni terlemiş gençlerin düşmana değil soğuk havaya mağlup olduklarını belirten Köse, "Bu harekat milletimizin hafızasına kazınmış acı bir hatıradır. Sarıkamış şehitleri, yazlık giysileri ve çarıklarıyla eksi 45 derece soğukta kahramanlık destanı yazmışlardı." diye konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise, Sarıkamış'ta esir düşmüş bir dedenin torunu olduğunu hatırlatarak, Sarıkamış başta olmak üzere vatanı ve dini için şehit olan tüm ecdadı rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Memiş, gençlerde ümitli olduklarını kaydederek, "Gençlerimiz 15 Temmuz'da yaşanan hain girşimde vatanları için üzerlerine düşen görevi yaptılar. Bundan sonra da vatanları için daha iyi şeyler yapmları için, çok okuyacaklar, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacaklar. Onlara güveniyoruz" diye konuştu. Program, Yeni Camii İmam Hatibi Enis Aslan'ın Kur'an-ı Kerim okuması ve dua edilmesiyle sona erdi.



