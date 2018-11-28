Bayburt Belediyesi kış şartlarına rağmen Saray Bahçası Projesinin yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Bayburt Valiliği arkasında bulunan alanda yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında zemine granit taş uygulaması gerçekleştirilirken bir yandan da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Saray Bahçasında çalışmaların devam ettiği bir diğer yerde Bayburt’ta bir ilk olma özelliği taşıyan kuru havuz çalışması. Oldukça estetik bir görünüme sahip olan yıldız şeklindeki kuru havuz projede göze hoş gelen unsurlar arasında. Oturma alanları, yeşil alanlar ve Atatürk rölyefinin de yer alacağı Saray Bahçasında birde cafeterya olacak.

Hummalı mesai tamamlandığında Bayburt daha önce yine bu alanın altında hizmete açılan 150 araçlık otoparkın yanında birde Saray Bahçesine kavuşacak.



