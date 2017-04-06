SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ERDEM, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt İl Müftülüğünde görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi. Başkan Memiş, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda Bayburt Belediyesi tarafından 2016 yılında yapılan yatırımlar ile 2017 yılında gerçekleştirilecek projeleri anlattı.