Bayburt istikametinden Erzurum istikametine giden Salih Kızılaslan’ın kullandığı 25 DL 203 plakalı ticari araç ile sanayi sitesinden kara yoluna çıkmaya çalışan Muhsin Bayramın kullandığı 34 U 8462 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Araç içerisinden çıkarılan yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambülanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Muhsin Bayram, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralılar Hatice Bayram ve Behiye Erdemir’in hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman, sanayi kavşağında sık aralıklarla kazaların meydana geldiğini, kara yollarına ve CİMER’e yazarak kavşağa trafik ışıklarının yapılmasını istemelerine rağmen hala olumlu bir gelişme sağlanamadığını dile getirerek, başka kazaların yaşanmaması için acilen sanayi kavşağına trafik ışıklarının konmasını istedi.