Sanayi Esnafı Tapularına kavuştu..

21 Şubat sanayi sitesine ait 176 Adet kat mülkiyeti tapularını Bayburt Tapu Müdürlüğünde Başkan Cengiz Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyesi Sani Melekoğlu teslim aldı.

Tapu işlemleri sürecini değerlendiren Başkan Cengiz Kahraman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kahraman, Sanayi Sitemizin 02.10 2018 -16.10.2018 tarihinde yapı kullanma izin belgelerini aldık 31.10 2018 tarihinde ise cins tahsislerini yaptırdık.

Kat Mülkiyeti projelerimiz Bayburt Belediyesi Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci ve İmar müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde imzalandı.

Pandemi sürecinin normale dönmesinden sonra Bayburt Belediyesi tarafından imzalanan kat mülkiyeti projelerimiz tapu il müdürlüğüne gönderilmiş ve Kooperatifimiz tarafından hazırlanan Site Yönetim Planı ve Belediye onaylı site yerleşim planları Tapu İl Müdürlüğüne teslim edilerek işlemler başlatılmıştır.

Bugün itibari ile Kat mülkiyeti tapularımızı almış bulunmaktayız, bundan sonraki süreçte ferdileşmeye gidilerek tüm hak sahiplerine tapuları teslim edilecektir.

Bizlere en yoğun dönemde çifte bayram yaşatan Sayın Valimiz Cüneyt Epçim Bey’e Tapu Müdürü Sayın İlhan Bey’e, Tapu Müdür vekili Sayın Perihan hanıma ve tüm Tapu müdürlüğü çalışanlarına sanayi sitesi esnaf ve sanatkarları adına şükranlarımı sunar, kurban bayramının tüm İslam alemine ve ülkemize huzur ve şuur getirmesini dilerim dedi.