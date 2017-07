Sanayi Esnafı 15 Temmuz Şehitlerini Andı

21 Şubat sanayi esnafı 15 Temmuz’da canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerini şükran ve minnetle anarak her ne koşulda olursa olsun sonuna kadar vatanının ve devlet büyüklerinin yanında olduklarını yaptığı basın açıklaması ile dile getirdi.

21 Şubat sanayi esnafı adına basın açıklaması yapan 21 Şubat Bayburt Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi başkanı Cengiz Kahraman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yüce Türk Milleti'nin asil tarihinde yeni bir sayfa açılmasına neden olan 15 Temmuz hain kalkışma girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz'da ve Şanlı tarihimiz boyunca Vatan müdafaasın da canlarını bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit veren tüm şehitlerimizi rahmet ve Şükran'la yâd ediyor, bu vatanı düşman ve hainlere yar etmeyeceğimizi FETÖ terör örgütü ile mücadelede devlet ve devlet büyüklerimizin her ne koşulda olursa olsun vatan müdafaasında Esnaf ve Sanatkârlar olarak devletimizin yanında olduğumuzu tüm esnaf ve sanatkâr arkadaşlarım adına dile getirerek terörle mücadele kapsamında suçlu olan hiç kimseye tolerans tanınmamasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi at izi ve it izinin birbirinden ayrıştırılarak bu hain kalkışma içerisinde bulunanların kim olursa olsun kimin yakını olursa olsun hiçbir şekilde tolerans ve taviz verilmeden hak edenlere hak ettikleri cezaları almalarını temenni eder bir kez daha bu vatan için canını feda eden Aziz şehitlerimizi Şükran ve minnetle anarak önlerinde saygıyla eğiliyoruz.”