Şampiyon kardeşlere altın plaket

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, çeşitli şampiyonalarda madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi. Coşkun, AIBA Profesyonel Boks (APB) Dünya Şampiyonası 69 kilo ünvan maçını kazanarak ünvanını koruyan ve altın kemer sahibi olan milli boksör Onur Şipal ile Türkiye Şampiyonu ve APB dünya klasmanında ilk sekizde yer alan milli boksör Önder Şipal'i altın plaketle ödüllendirdi. Coşkun, ayrıca Karadeniz Judo Turnuvasında kilolarında derece elde eden judoculara da çeşitli hediyeler verdi. Rektörlük makamında düzenlenen ödül töreninde başarılı sporcuları tebrik eden Coşkun, "Bayburtlu sporcularımız kendilerini ve Bayburt'u en iyi şekilde temsil ediyor. Bu gururu ilimize yaşatan sporcularımız ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ediyorum.



Bayburt'u ve Türkiye'yi dünya ve ülkemiz platformunda tanıtan sporcu yıldızlarımıza spor yaşamlarında başarılar diliyorum. Sporcu gençlerimizin başarısı bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Başarılı sporcularımızı her zaman ödüllendiriyoruz" dedi. Şampiyon sporcuları ödüllendiren Coşkun, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



