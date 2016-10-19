SALİH AYHAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Hemşerimiz Salih Ayhan, milli eğitim bakanlığı destek hizmetleri genel müdürü oldu.

SALİH AYHAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ OLDU
banner330
Sivas Vali Yardımcılığı görevini yürütmekte iken kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Hemşerimiz Salih Ayhan; “ Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bu göreve layık gören ve beraber çalışmaktan onur duyduğum Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ beye, hükumet yetkililerimize ve milletvekillerimize arz-ı şükran ederim. Gerek mesaj yoluyla, gerek arayarak, gerekse sosyal medya yoluyla tebriklerini ve hüsnü zanlarını ileten dostlarıma teşekkür ederim.
 Gönül ister ki, herkese cevap vereyim lakin o kadar yoğunluk var ki dönüş yapamadıklarım haklarını helal etsin... Rabbım bu görevi hakkımızda hayırlı eylesin. Bizlere inanan ve güvenenleri sizlerin de dualarıyla inşallah mahcup etmeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize gece gündüz hizmete devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Selam ve dua ile.”
Sivas Vali Yardımcılığı görevini yürütmekte iken kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Hemşerimiz Salih Ayhan’ a yeni görevinde başarılar dileriz.

 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
2016 YILININ SON KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sonraki Haber
YERİNDE SAYMAK MI, YOKSA DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLMAK MI?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.