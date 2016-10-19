SALİH AYHAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Hemşerimiz Salih Ayhan, milli eğitim bakanlığı destek hizmetleri genel müdürü oldu.

Sivas Vali Yardımcılığı görevini yürütmekte iken kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Hemşerimiz Salih Ayhan; “ Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bu göreve layık gören ve beraber çalışmaktan onur duyduğum Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ beye, hükumet yetkililerimize ve milletvekillerimize arz-ı şükran ederim. Gerek mesaj yoluyla, gerek arayarak, gerekse sosyal medya yoluyla tebriklerini ve hüsnü zanlarını ileten dostlarıma teşekkür ederim.Gönül ister ki, herkese cevap vereyim lakin o kadar yoğunluk var ki dönüş yapamadıklarım haklarını helal etsin... Rabbım bu görevi hakkımızda hayırlı eylesin. Bizlere inanan ve güvenenleri sizlerin de dualarıyla inşallah mahcup etmeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize gece gündüz hizmete devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Selam ve dua ile.”Sivas Vali Yardımcılığı görevini yürütmekte iken kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Hemşerimiz Salih Ayhan’ a yeni görevinde başarılar dileriz.