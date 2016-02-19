SALDIRILARIN HEDEFİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR

17 Şubat 2016 Çarşamba günü gerçekleşen hain saldırı milletimizi derinden sarsmıştır. Bu kalleşçe saldırılarla aslında öldürülmek istenen milli birlik ve beraberliğimizdir. Elbette terör, dünyadaki diğer örneklerinde görüldüğü gibi eninde sonunda kendini besleyen ve kullanan mihrakları hedef alacak ve yüce milletimiz bu beladan kurtulacaktır.

SALDIRILARIN HEDEFİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR
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Devletimiz bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve arkasındaki güçlerle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bayburt Üniversitesi camiası olarak bu acıyı tüm kalbimizle hissediyor, paylaşıyoruz. Devletimizin gücü ve milletimizin birbirine olan bağlılığı sayesinde bu zor günleri de atlatacağımızdan şüphe duymuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
               Rektör
 

Etiketler; #BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
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