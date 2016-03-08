Sakatlar Derneğinden Başkan Memiş'e Ziyaret

Türkiye Sakatlar Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Aydın Soysal ile yönetim kurulu üyeleri Murat Bozkuş ve Recep Baykal Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Sakatlar Derneğinden Başkan Memiş'e Ziyaret
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Soysal ve yönetim kulu üyelerine görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
Başkan Aydın Soysal ve yönetim kurulu üyeleri ise  Başkan Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek görevinde başarı dilediler ve çiçek takdim ettiler.

Etiketler; #Sakatlar Derneğinden Başkan Memişe Ziyaret
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