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Şair Zihni Kent Ormanında Dede Korkut Coşkusu

24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 4 gün boyunca çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek olan şölenlerin ilk günü ünlü rock grubu Kolpa ile ünlü sanatçı Buray’ın sahne aldığı konserle sona erdi.

Şair Zihni Kent Ormanında Dede Korkut Coşkusu
20 Temmuz 2018 Cuma 17:05

Şair Zihni Kent Ormanında bulunan Amfi Tiyatroda gerçekleşen konsere  Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak sahneye çıkan Kolpa grubu seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla geceye renk katarken Kolpa’nın ardından sahne alan Buray ise yine Türk Pop müziğinin en güzel örneklerini dinleyiciler ile paylaştı.

Bayburtluların eğlenceye doyduğu gecede kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mete Memiş konsere iştirak eden vatandaşlara teşekkür ederek “inşallah memnun kalacaksınız, gönlünüz hoş olacak, yürekleriniz coşku dolacak, geleceğiniz bugünlerden daha ak daha güzel olacak“.ifadelerini kullandı.

Konser Belediye Başkanı Mete Memiş ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk’un gecenin anısına Kolpa ve Buray’a plaket takdim etmesiyle sona erdi.

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