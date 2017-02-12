SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ, BAYBURT’TA

Sağlık Bakanı Prof. Dr Recep Akdağ’ı Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkan Vekili Halit Gündoğdu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, ve ilde göre yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı. Valilik hizmet binası önünde düzenlenen karşılama törenin ardından Valilik hizmet binasına geçen Bakan Akdağ, burada Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali İsmail Ustaoğlu ve yanındaki heyetle valilik makamına geçti.
Vali İsmail Ustaoğlu burada Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Bayburt’a gelişi nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bayburt’a yapılacak 200 yataklı hastane dolayısıyla Bakan Akdağ’a Bayburt halkı adına teşekkürlerini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu vesileyle Bayburt’un özlemle beklediği 200 yataklı Bayburt Devlet Hastanesi ve iki ilçemize de entegre devlet hastanesinin yapımıyla alakalı sunduğunuz katkılardan dolayı Bayburt halkı adına sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz.”dedi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Bayburt’un çevre iller arasında önemli bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu kaydederek, Bayburt halkının sadece çalışkanlığıyla değil aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlılığıyla kendisini her zaman gösteren ve yaptığı işlerde muvaffak olan insanların olduğu güzel bir il olarak gördüğünü dile getirdi.
Bakanlar Kurulu’ndan çalışma arkadaşı olan Bayburt Milletvekili ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’yla birlikte Bayburt’un gelişimi ve kalkınmasını daha da hızlandıracağını belirten Bakan Akdağ, “Malumunuz üzere 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri içerisinde daha önce de ifade ettiğim gibi Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane bir birliktelik içerisinde inşallah kalkınmalarını devam ettirecekler. Bölgeye gelen ve gelmek isteyen bir çok yatırımcı var. Nasıl ki geçtiğimiz 14 yıl içerisinde bu bölgenin geleceğini şekillendirecek devlet yatırımlarını bölgeye getirdiysek önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ekonomik kalkınma açısından bu Cazibe Merkezleri programı bölgenin geleceğini yeniden şekillendirecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Cazibe Merkezleri Programı nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getiren Bakan Akdağ, teşvik programı dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım ve hükümete bölge halkı olarak şükranlarını bildirdiklerini ifade etti.
Sözlerinin devamında projesiyle kendisinin yakından ilgilendiği Bayburt’a yapılacak yeni devlet hastanesiyle ilgili konuşan Bakan Akdağ, “Mart ayı içerisinde hastanenin projesini bitirmiş olacağız. Yeni hastanenin projesinde bizzat bende çalışıyorum. Kendi tecrübelerimi o projeye katıyorum. Çünkü Bayburt’a gerçekten harika bir hastane yapmak istiyoruz..” dedi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kış şartlarının bölgede ağır geçmesi nedeniyle projenin iki yılda tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi. Bu süre içerisinde Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de Entegre Hastane projelerinin hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Akdağ, “Bu bölgeler geçmişte sağlık hizmetlerini maalesef çok zayıf alıyordu. Basit bir ameliyat için Bayburt’tan, Gümüşhane’den kalkıp büyük bir şehre gitmek gerekiyordu. Erzurum’da dahil olmak üzere bir çok hizmeti alabilmek için Ankara ya da İstanbul’a gitmek gerekiyordu. Allah’a şükürler olsun artık bunlar tarihe karıştı. Şimdi biz bölgeyi kendine tamamen yeter hale getirmenin sevincini yaşıyoruz.”müjdesini verdi.
Türk Milleti’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyen Bakan Akdağ, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasının da en önemli amacının bu olduğunu ifade etti. Yapılacak değişikliklerle kuvvetler ayrılığının milletin iradesini mutlak kılacak bir işlev kazanacağını belirttiği konuşmasının devamında Bakan Akdağ şu ifadelere yer verdi: “Bürokratik ya da oligarşik bir iradeyi ya da bir takım seçkinlerin, jakobenlerin, eline silah alanların iradesini değil doğrudan doğruya Bayburtlunun iradesini ortaya koyacak bir sistem için milletin karşısına çıkacağız. Millete güvenen hiç kimse yeni gelecek sistemden korkmamalıdır. Bütün mesele millete güvenmekten, millete inanmaktan, milletin ferasetine, basiretine güvenmekten, sırtını bunlara dayamaktan geçiyor.”
Sağlık Bakanı Recep Akdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından programına devam etmek üzere yanındaki heyetle valilikten ayrıldı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr Recep Akdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bayburt’ta Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.
İlgili Galeriler