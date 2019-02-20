 ﻿
Başkan Memiş’in “ 21 Şubat Kurtuluş Günü” Mesajı
Başkan Memiş’in “ 21 Şubat Kurtuluş Günü” Mesajı
0
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
0
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
0
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
0
banner399

ŞAGDER'DEN BAŞKAN MEMİŞ'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

ŞAGDER'DEN BAŞKAN MEMİŞ'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
20 Şubat 2019 Çarşamba 11:35

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Köksal ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür eden ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri ise Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.